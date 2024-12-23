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Таможенные поступления в бюджет Азербайджана выросли на 5%

Таможенные поступления в бюджет Азербайджана выросли на 5% За январь-ноябрь этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 6 млрд 2,255 млн манатов.
Финансы
23 декабря 2024 г. 15:06
Таможенные поступления в бюджет Азербайджана выросли на 5%

За январь-ноябрь этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 6 млрд 2,255 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В указанном периоде поступления по таможенным пошлинам выросли на 23,5% - до 1 млрд 846,47 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 1,2% - до 3 млрд 931,702 млн манатов, по акцизам - на 10,2% - до 184,827 млн манатов, по дорожному налогу незначительно сократились до 39,255 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % artıb

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