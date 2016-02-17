​Таможенные поступления в бюджет Азербайджана сократились

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 0,12% и составил 103 626,66 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин составил 23 442,44 тыс. манатов, что на 26,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За январь объем средств, поступивших с НДС, вырос на 17,6% и составил 76 901,09 тыс. манатов, с акцизов сократился на 58,7%, составив 2 124,02 тыс. манатов, с дорожных налогов снизился на 8,2% и составил 1 159,11 тыс. манатов.