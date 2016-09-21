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    Таможенные органы выполнили прогноз на 89%

    Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В этом году по линии таможенных органов в государственный бюджет Азербайджана поступило 1,6 млрд. манатов.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

    По его словам, это на 200 млн. манатов или примерно 11% меньше годового прогноза бюджета возглавляемой им структуры.

    А.Алиев также отметил, что ГТК готов к внедрению режима Tax-free на всех контрольно-пропускных пунктах. 

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