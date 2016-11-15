Таможенные органы увеличили перечисления в госбюджет на 46%

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) за январь-октябрь текущего года составил 1 837,144 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На долю октября пришлось 183,135 млн манатов всего объема таможенных поступлений за 10 месяцев, что на 36,4% превышает соответствующий показатель за прошлый год.

В октябре таможенные пошлины составили 57,109 млн манатов (+68,6%), поступления с НДС - 117,649 млн манатов (+27,4%), акцизные налоги - 5,885 млн манатов (- 5,5%), дорожные налоги - 2,492 млн манатов (+34,6%).