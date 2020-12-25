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Таможенные органы сократили отчисления в госбюджет

Таможенные органы сократили отчисления в госбюджет В январе-ноябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 3 млрд 585,5 млн манатов
Финансы
25 декабря 2020 г. 14:20
Таможенные органы сократили отчисления в госбюджет

В январе-ноябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 3 млрд 585,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 8,6% - до 912,995 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 8,2% - до 2 млрд 511,1 млн манатов, по акцизам - на 44,5% - до 128,129 млн манатов, по дорожному налогу - на 19,9% - до 33,321 млн манатов.

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