Таможенные органы Азербайджана увеличили перечисления в бюджет на 5%

15:01

Таможенные органы в январе-августе 2024 года обеспечили перечисление в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 378,217 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным таможни, сборы по таможенным пошлинам увеличились на 32,1% - до 1 млрд 411,951 млн манатов, поступления по НДС снизились на 3,5% - до 2 млрд 809,397 млн манатов, поступления по акцизам - снизились на 11,4%, до 130,843 млн манатов, поступления по дорожному налогу -снизились на 14%, до 26,027 млн манатов.