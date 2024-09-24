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Таможенные органы Азербайджана увеличили перечисления в бюджет на 5%

Таможенные органы Азербайджана увеличили перечисления в бюджет на 5% 15:01
Финансы
24 сентября 2024 г. 15:12
Таможенные органы Азербайджана увеличили перечисления в бюджет на 5%

Таможенные органы в январе-августе 2024 года обеспечили перечисление в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 378,217 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным таможни, сборы по таможенным пошлинам увеличились на 32,1% - до 1 млрд 411,951 млн манатов, поступления по НДС снизились на 3,5% - до 2 млрд 809,397 млн манатов, поступления по акцизам - снизились на 11,4%, до 130,843 млн манатов, поступления по дорожному налогу -снизились на 14%, до 26,027 млн манатов.

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