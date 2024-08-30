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Таможенные атташе Азербайджана в международных организациях будут финансироваться из госбюджета

Таможенные атташе Азербайджана в международных организациях будут финансироваться из госбюджета Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 16 декабря 2005 года "О назначении представителей (таможенных атташе) Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в зарубежных странах и обеспечении их деятельности". Как с
Финансы
30 августа 2024 г. 17:03
Таможенные атташе Азербайджана в международных организациях будут финансироваться из госбюджета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 16 декабря 2005 года "О назначении представителей (таможенных атташе) Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в зарубежных странах и обеспечении их деятельности".

Как сообщает Report, согласно новому указу, подписанному президентом Ильхамом Алиевым, представители Государственного таможенного комитета (ГТК) в международных организациях (таможенные атташе) теперь будут финансироваться за счет средств государственного бюджета.

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Версия на английском языке Azerbaijan to fund customs attachés in international organizations from state budget
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardakı gömrük attaşeləri dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək

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