Таможенные атташе Азербайджана в международных организациях будут финансироваться из госбюджета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 16 декабря 2005 года "О назначении представителей (таможенных атташе) Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в зарубежных странах и обеспечении их деятельности". Как с

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 16 декабря 2005 года "О назначении представителей (таможенных атташе) Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в зарубежных странах и обеспечении их деятельности".

Как сообщает Report, согласно новому указу, подписанному президентом Ильхамом Алиевым, представители Государственного таможенного комитета (ГТК) в международных организациях (таможенные атташе) теперь будут финансироваться за счет средств государственного бюджета.