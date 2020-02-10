​Таможенники увеличили отчисления в госбюджет

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе 2020 года составил 333,701 млн манатов, что на 4,056 млн манатов или 1,2% превышает аналогичный показатель 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 7,881 млн манатов или 10,3%, составив 84,361 млн манатов.

Объем поступлений по НДС увеличился на 2,856 млн манатов или 1,2% - до 235,905 млн манатов, по акцизам сократился на 7,183 млн манатов или 42,6% - до 9,679 млн манатов, дорожным налогам вырос на 501 тыс. манатов или 15,4% - до 3,756 млн манатов.