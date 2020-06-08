​Таможенники сократили отчисления в госбюджет на 2%

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Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-мае составил 1 696,1 млн манатов, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении сократился на 1,3%, составив 398,5 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС вырос на 2,6% - до 1 227,4 млн манатов, по акцизам снизился на 53,1% - до 54,5 млн манатов, дорожному налогу - на 6,7% - до 15,7 млн манатов.