О нас

Талех Зиядов: Уменьшение воды в Каспии не повлияло на работу Бакинского порта

Талех Зиядов: Уменьшение воды в Каспии не повлияло на работу Бакинского порта "Снижение уровня воды на Каспии не повлияло на работу Бакинского порта".
Финансы
15 июля 2022 г. 17:46
Талех Зиядов: Уменьшение воды в Каспии не повлияло на работу Бакинского порта

"Снижение уровня воды на Каспии не повлияло на работу Бакинского порта".

Как сообщает Report, об этом гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов сказал на церемонии подписания договора о сотрудничестве с турецкой группой компаний Albayrak.

"В различное время наблюдалось снижение и повышение уровня Каспия. В настоящее время наблюдается снижение. Глубина канала Бакинского порта составляет примерно 7 метров, что является довольно хорошим показателем. Нынешняя ситуация не создает проблем для морских перевозок из Центральной Азии в Азербайджан, и в будущие годы каких-либо трудностей не ожидается", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Taleh Ziyadov: Decline in Caspian Sea's water level had no effect on operation of Baku Port
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Xəzərdə suyun azalması Bakı Limanının işinə təsir etməyib"

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi