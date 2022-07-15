Талех Зиядов: Уменьшение воды в Каспии не повлияло на работу Бакинского порта

"Снижение уровня воды на Каспии не повлияло на работу Бакинского порта".

"Снижение уровня воды на Каспии не повлияло на работу Бакинского порта".

Как сообщает Report, об этом гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов сказал на церемонии подписания договора о сотрудничестве с турецкой группой компаний Albayrak.

"В различное время наблюдалось снижение и повышение уровня Каспия. В настоящее время наблюдается снижение. Глубина канала Бакинского порта составляет примерно 7 метров, что является довольно хорошим показателем. Нынешняя ситуация не создает проблем для морских перевозок из Центральной Азии в Азербайджан, и в будущие годы каких-либо трудностей не ожидается", - отметил он.