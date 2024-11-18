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Талех Кязымов: Влияние расходов госбюджета на инфляцию в 2025 году сохранится

Талех Кязымов: Влияние расходов госбюджета на инфляцию в 2025 году сохранится  12:42
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:58
Талех Кязымов: Влияние расходов госбюджета на инфляцию в 2025 году сохранится

В 2025 году влияние расходов госбюджета на инфляцию сохранится.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете на 2025 год.

По его словам, по оценкам ЦБ, в следующем году влияние расходов госбюджета на инфляцию составит 0,2%, в том числе по текущим расходам - 0,2%, а по капитальным расходам - не повлияет.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Büdcə xərclərinin inflyasiyaya təsiri davam edəcək"

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