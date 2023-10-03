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Талех Кязымов: В Азербайджане с 2022 года стерилизовано средств на 2 млрд долларов

Талех Кязымов: В Азербайджане с 2022 года стерилизовано средств на 2 млрд долларов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с начала 2022 года стерилизовал средства на 2 млрд долларов США.
Финансы
3 октября 2023 г. 17:39
Талех Кязымов: В Азербайджане с 2022 года стерилизовано средств на 2 млрд долларов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с начала 2022 года стерилизовал средства на 2 млрд долларов США.

Как передает Reportr, об этом сообщил председатель ЦБА Талех Кязымов в интервью Global Finance.

По его словам, Азербайджан, как и многие другие страны мира, с середины 2021 года столкнулся с высокими инфляционными шоками.

"Важно отметить, что на этот раз характер инфляционного давления был совершенно иным. С первых дней моего пребывания на посту председателя Центрального банка Азербайджана в начале 2022 года борьба с двузначной годовой инфляцией была ключевой частью моей политической программы. Нашим первым шагом была оценка эффективности денежно-кредитной политики. Затем мы предприняли ключевые реформы для улучшения связей между соответствующими каналами денежной трансмиссии.

Наши действия были направлены на создание необходимой инфраструктуры межбанковского денежного рынка, стимулирование банков к активному участию в операциях на межбанковском денежном рынке. Мы ввели инструменты постоянного действия, увеличили количество и частоту операций на открытом рынке и ввели различные индексы денежного рынка для сравнительного анализа. Мы также начали ужесточать нашу денежно-кредитную политику. Нормативы обязательных резервов были повышены и дифференцированы по размеру обязательств банков. Мы регулярно проводили аукционы нот с разными сроками погашения, что также способствовало формированию кривой доходности национальной валюты", - сказал Т.Кязымов.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: '$2B of money base has been sterilized in Azerbaijan since 2022'
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda 2022-ci ildən 2 milyard dollar vəsait sterilizasiya olunub"

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