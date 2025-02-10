Талех Кязымов: В Азербайджане будут диверсифицированы финансовые инструменты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2025 году примет меры по диверсификации финансовых инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на высокоуровневой презентации "Доклада о развитии мира – 2024" Всемирного банка в Баку.

По его словам, в течение года также будет расширено число устойчивых финансовых инструментов и укреплен механизм денежно-кредитной политики.

"В долгосрочной перспективе эти меры имеют важное значение для создания инновационной предпринимательской экосистемы. Главная задача ЦБА – обеспечение макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, и эта работа будет продолжена", – подчеркнул Кязымов.