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Талех Кязымов: В Азербайджане будут диверсифицированы финансовые инструменты

Талех Кязымов: В Азербайджане будут диверсифицированы финансовые инструменты
Финансы
10 февраля 2025 г. 11:14
Талех Кязымов: В Азербайджане будут диверсифицированы финансовые инструменты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2025 году примет меры по диверсификации финансовых инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на высокоуровневой презентации "Доклада о развитии мира – 2024" Всемирного банка в Баку.

По его словам, в течение года также будет расширено число устойчивых финансовых инструментов и укреплен механизм денежно-кредитной политики.

"В долгосрочной перспективе эти меры имеют важное значение для создания инновационной предпринимательской экосистемы. Главная задача ЦБА – обеспечение макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, и эта работа будет продолжена", – подчеркнул Кязымов.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Financial instruments to be diversified in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda maliyyə alətləri şaxələndiriləcək"

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