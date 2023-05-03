О нас

Талех Кязымов: У некоторых банков в Азербайджане есть проблемы с финансовыми показателями

Талех Кязымов: У некоторых банков в Азербайджане есть проблемы с финансовыми показателями В Азербайджане у некоторых банков есть проблемы с финансовыми показателями, но они не являются системно значимыми банками
Финансы
3 мая 2023 г. 14:51
Талех Кязымов: У некоторых банков в Азербайджане есть проблемы с финансовыми показателями

В Азербайджане у некоторых банков есть проблемы с финансовыми показателями, но они не являются системно значимыми банками.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Талех Кязымов заявил на пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В настоящее время мы работаем с этими банками. Считаю общее состояние финансового сектора удовлетворительным. Качество кредитного портфеля сектора также удовлетворительное. Удельный вес нерабочих кредитов в портфеле составляет всего 3,7%. Если вы спросите, устраивает ли меня общее состояние финансового сектора, я отвечу "нет". Хотелось бы, чтобы участники финансового сектора больше внедряли передовой опыт в области управления рисками и корпоративного управления", - подчеркнул Кязымов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taleh Kazimov: Some banks in Azerbaijan have problems with financial performance
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda bəzi bankların maliyyə göstəriciləri üzrə çağırışlar var"

Самое читаемое

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi