Талех Кязымов: У некоторых банков в Азербайджане есть проблемы с финансовыми показателями

В Азербайджане у некоторых банков есть проблемы с финансовыми показателями, но они не являются системно значимыми банками

В Азербайджане у некоторых банков есть проблемы с финансовыми показателями, но они не являются системно значимыми банками.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Талех Кязымов заявил на пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В настоящее время мы работаем с этими банками. Считаю общее состояние финансового сектора удовлетворительным. Качество кредитного портфеля сектора также удовлетворительное. Удельный вес нерабочих кредитов в портфеле составляет всего 3,7%. Если вы спросите, устраивает ли меня общее состояние финансового сектора, я отвечу "нет". Хотелось бы, чтобы участники финансового сектора больше внедряли передовой опыт в области управления рисками и корпоративного управления", - подчеркнул Кязымов.