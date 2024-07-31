Талех Кязимов: У ЦБА нет планов по выпуску цифровой валюты

В настоящее время у Центрального банка Азербайджана (ЦБА) нет планов по выпуску цифровой валюты.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Талех Кязимов.

"Мы постоянно следим за этой областью. ЦБА изучает, что делают и чего достигают центральные банки других стран в этой сфере. Цифровая валюта вызывает вопросы как с точки зрения операций, так и стабильности финансового сектора. В настоящее время ни один центральный банк не имеет успешного продукта в этой области", - отметил он.