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Талех Кязимов: У ЦБА нет планов по выпуску цифровой валюты

Талех Кязимов: У ЦБА нет планов по выпуску цифровой валюты
Финансы
31 июля 2024 г. 12:27
Талех Кязимов: У ЦБА нет планов по выпуску цифровой валюты

В настоящее время у Центрального банка Азербайджана (ЦБА) нет планов по выпуску цифровой валюты.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Талех Кязимов.

"Мы постоянно следим за этой областью. ЦБА изучает, что делают и чего достигают центральные банки других стран в этой сфере. Цифровая валюта вызывает вопросы как с точки зрения операций, так и стабильности финансового сектора. В настоящее время ни один центральный банк не имеет успешного продукта в этой области", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Rəqəmsal valyuta buraxmaq planımız yoxdur"

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