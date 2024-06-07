Глава ЦБА: Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют экономическому росту

Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют дальнейшему экономическому росту Азербайджана.

Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют дальнейшему экономическому росту Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

Глава ЦБА рассказал о темах, которые были затронуты в ходе его выступления на панельной дискуссии в рамках конференции TRIUM Мodule 7.

”Я рассказал о макроэкономических показателях нашей страны, тенденциях и перспективах развития финансового сектора. Я отметил, что благоприятное стратегическое положение нашей страны, ее богатые природные ресурсы являются одними из основных факторов, способствующих развитию инфраструктуры и росту потенциала рабочей силы. Говоря о приоритетных темах повестки дня страны, я выделил инициативы по переходу к устойчивой экономике. В этом контексте я подчеркнул, что стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют дальнейшему экономическому росту страны", - отметил он.