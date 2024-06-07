О нас

Глава ЦБА: Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют экономическому росту

Глава ЦБА: Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют экономическому росту Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют дальнейшему экономическому росту Азербайджана.
Финансы
7 июня 2024 г. 16:45
Глава ЦБА: Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют экономическому росту

Стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют дальнейшему экономическому росту Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

Глава ЦБА рассказал о темах, которые были затронуты в ходе его выступления на панельной дискуссии в рамках конференции TRIUM Мodule 7.

”Я рассказал о макроэкономических показателях нашей страны, тенденциях и перспективах развития финансового сектора. Я отметил, что благоприятное стратегическое положение нашей страны, ее богатые природные ресурсы являются одними из основных факторов, способствующих развитию инфраструктуры и росту потенциала рабочей силы. Говоря о приоритетных темах повестки дня страны, я выделил инициативы по переходу к устойчивой экономике. В этом контексте я подчеркнул, что стратегические инвестиции в ненефтегазовый сектор поспособствуют дальнейшему экономическому росту страны", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Dayanıqlı iqtisadiyyata keçidə qeyri-neft-qaz sektoruna investisiyalar təkan verəcək"

Самое важное

Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi