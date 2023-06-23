Глава ЦБА: Страховые компании незаконно рассылают СМС гражданам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выразил претензии страховым компаниям в связи с рассылкой СМС.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выразил претензии страховым компаниям в связи с рассылкой СМС.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

"Страховые компании не имеют права рассылать СМС гражданам с информацией о том, что они будут оштрафованы, если не заключат договор обязательного страхования. Эти полномочия принадлежат соответствующим органам государственной власти. Мы регулярно получаем жалобы от потребителей. Мы сделали замечания страховым компаниям в связи с этим", - отметил он.