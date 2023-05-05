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Талех Кязымов: Реальный объем экономики Азербайджана вырос в 4 раза за последние 20 лет

Талех Кязымов: Реальный объем экономики Азербайджана вырос в 4 раза за последние 20 лет За последние 20 лет благодаря реализуемой в Азербайджане стратегии роста реальный объем национальной экономики вырос в 4 раза, а экспорт - в 15,6 раза.
Финансы
5 мая 2023 г. 11:30
Талех Кязымов: Реальный объем экономики Азербайджана вырос в 4 раза за последние 20 лет

За последние 20 лет благодаря реализуемой в Азербайджане стратегии роста реальный объем национальной экономики вырос в 4 раза, а экспорт - в 15,6 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Средний темп роста экономики был на 4 процентных пункта выше, чем в среднем по миру, и Азербайджан стал страной с высоким средним уровнем дохода. Стратегические валютные резервы страны увеличились в 41,9 раза и достигли 65,9 млрд долларов США. Доходы от нефти успешно трансформировались в социально-экономическое развитие, полностью модернизировалась физическая и технологическая инфраструктура экономики. Благодаря быстрому росту значительно повысился уровень жизни населения и снизился уровень бедности", - отметил Кязымов.

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Версия на английском языке CBA chairman: Real volume of Azerbaijan's economy has quadrupled over past 20 years
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının real həcmi 4 dəfə artıb"

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