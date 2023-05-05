Талех Кязымов: Реальный объем экономики Азербайджана вырос в 4 раза за последние 20 лет

За последние 20 лет благодаря реализуемой в Азербайджане стратегии роста реальный объем национальной экономики вырос в 4 раза, а экспорт - в 15,6 раза.

За последние 20 лет благодаря реализуемой в Азербайджане стратегии роста реальный объем национальной экономики вырос в 4 раза, а экспорт - в 15,6 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Средний темп роста экономики был на 4 процентных пункта выше, чем в среднем по миру, и Азербайджан стал страной с высоким средним уровнем дохода. Стратегические валютные резервы страны увеличились в 41,9 раза и достигли 65,9 млрд долларов США. Доходы от нефти успешно трансформировались в социально-экономическое развитие, полностью модернизировалась физическая и технологическая инфраструктура экономики. Благодаря быстрому росту значительно повысился уровень жизни населения и снизился уровень бедности", - отметил Кязымов.