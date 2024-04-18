Талех Кязимов рассказал в Вашингтоне о значимости СОР29 для развития мировой экономики

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов рассказал о значимости СОР29 с точки зрения долгосрочного развития мировой экономики на встрече избирательной группы Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне.

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов рассказал о значимости СОР29 с точки зрения долгосрочного развития мировой экономики на встрече избирательной группы Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом Талех Кязимов сообщил в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Кязимов отметил, что делегация ЦБА приняла участие в заседании избирательной группы в рамках весенних совещаний ВБ и Международного валютного фонда.

"Мы поговорили с членами избирательной группы об изменениях экономической среды в странах, которые мы представляем, и о проводимой макроэкономической политике. Также обменялись мнениями о развитии финансового сектора для обеспечения финансовой стабильности и поддержки устойчивой экономики. На встрече мы особо подчеркнули важность международного мероприятия СОР29, которое пройдет в Азербайджане, с точки зрения долгосрочного развития мировой экономики", - отметил Т. Казымов.