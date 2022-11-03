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Талех Кязымов: Реализована политика сокращения потребительских кредитов

Талех Кязымов: Реализована политика сокращения потребительских кредитов «В рамках политики ограничения инфляции в этом году в Азербайджане проводилась политика сокращения потребительских кредитов».
Финансы
3 ноября 2022 г. 12:58
Талех Кязымов: Реализована политика сокращения потребительских кредитов

Для сдерживания инфляции в этом году в Азербайджане проводилась политика сокращения потребительских кредитов.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он также добавил, что в стране продолжается дедолларизация, сократилась выдача кредитов в иностранной валюте.

"Бюджетный пакет поддерживает макроэкономические меры и валютную стабильность", - добавил глава ЦБ.

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Версия на английском языке CBA Governor: Azerbaijan pursues policy of reducing consumer loans
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "İstehlak kreditlərinin azaldılması siyasəti aparılıb"

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