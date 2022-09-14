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Талех Кязымов огласил основные направления развития финуслуг в Азербайджане

Талех Кязымов огласил основные направления развития финуслуг в Азербайджане В рамках стратегии развития финансового сектора Азербайджана до 2026 года ожидается повышение финансовой инклюзивности в стране.
Финансы
14 сентября 2022 г. 18:20
Талех Кязымов огласил основные направления развития финуслуг в Азербайджане

В рамках стратегии развития финансового сектора Азербайджана до 2026 года ожидается повышение финансовой инклюзивности в стране.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов заявил в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

По его словам, в настоящее время идет работа над созданием стратегии финансирования банковских и небанковских организаций: "Совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) работаем над проектом секьюритизации".

Говоря о необходимости создания механизма защиты прав потребителей финансовых услуг, Т.Кязымов сообщил о планах создания местного рейтингового кредитного агентства, а также других структур.

Он также сообщил о планах повышения безопасности платежных карт и других банковских платежей. По его словам, в Азербайджане общее число эмитированных банковских карт выросло примерно 50%, а число транзакций в 2-3 раза. При этом безналичные операции в стране уже превышают 40%.

Он также отметил о важности цифровизации финансовых услуг: "Мы должны развивать подход Open Banking — инновационную область индустрии финансовых услуг, которая позволяет банковским клиентам безопасно обмениваться информацией о своих счетах с поставщиками третьих лиц".

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Версия на английском языке Taleh Kazimov reveals main directions of development of financial services in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinin inkişafının əsas istiqamətlərini açıqlayıb

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