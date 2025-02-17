Талех Кязымов назвал ключевые последствия текущей геополитической ситуации для Азербайджана

Ключевые последствия текущей геополитической ситуации для Азербайджана - инфляция, трансформация международных расчетов, рост использования цифровых активов и национальных валют, а также необходимость соответствия международным регуляторным требованиям.

Ключевые последствия текущей геополитической ситуации для Азербайджана - инфляция, трансформация международных расчетов, рост использования цифровых активов и национальных валют, а также необходимость соответствия международным регуляторным требованиям.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе конференции "Аль-Ула для стран с развивающейся экономикой" в Эр-Рияде.

По словам Т.Кязымова, одним из наиболее значимых факторов остается глобальная инфляция и ее влияние на экономику Азербайджана.

"В октябре 2022 года инфляция в стране достигла пика в 15,6%, однако к концу 2024 года она снизилась до 4,9%. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, мы прогнозируем инфляцию на уровне 5,5% в этом году и 3,8% в следующем. В целом, инфляция остается в рамках целевого диапазона Центрального банка (4% ± 2%)”, - отметил глава ЦБА.

Основной причиной инфляционного давления он назвал импортируемую инфляцию, обусловленную дефицитом торговли вне нефтяного сектора, который составляет 21,8% ВВП. “За последние три года среднегодовая инфляция у наших торговых партнеров колебалась в пределах 11–15,8%. Благодаря режиму стабильного обменного курса маната и укреплению его номинального эффективного курса на 13% в год, нам удалось сдерживать инфляционное давление”, - подчеркнул Т.Кязымов.

Вторым важным фактором он назвал трансформацию системы международных расчетов, связанную с введением санкций, в том числе против соседних стран. “Ранее доллар США доминировал в нашей внешней торговле, обеспечивая порядка 90% расчетов. Однако сейчас мы наблюдаем рост использования национальных валют в международных платежах, а также усиление интереса к цифровым активам, включая криптовалюты”, - заявил председатель ЦБА.

В ответ на эти изменения Азербайджан ускорил разработку нормативно-правовой базы для регулирования цифровых активов, что должно способствовать повышению прозрачности и снижению рисков.

Т.Кязымов также подчеркнул, что Азербайджан значительно продвинулся в области регулирования финансового сектора, особенно в сферах противодействия отмыванию денег (AML) и комплаенса. “Мы стремимся поддерживать баланс между стимулированием финансового рынка и соблюдением международных требований. В результате этих реформ корреспондентская сеть азербайджанских банков, особенно в США, значительно расширилась”, - отметил он.

Таким образом, геополитическая напряженность ускоряет изменения в экономической политике Азербайджана, требуя адаптации к новой реальности в международных расчетах, регулировании финансовых потоков и борьбе с инфляционными рисками.