Талех Кязымов: Межбанковский необеспеченный рынок в Азербайджане вырос в 6 раз

Объем межбанковского необеспеченного рынка в Азербайджане, составлявший в сентябре 2022 года 787,5 млн манатов, увеличился более чем в шесть раз, достигнув в августе 2023 года 4,9 млрд манатов.

Объем межбанковского необеспеченного рынка в Азербайджане, составлявший в сентябре 2022 года 787,5 млн манатов, увеличился более чем в шесть раз, достигнув в августе 2023 года 4,9 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в интервью Global Finance.

"Это свидетельствует о большой перспективе в этом сегменте межбанковского денежного рынка", - сказал он.

По словам Т.Кязымова, одним из ключевых приоритетов программы реформ является развитие межбанковского денежного рынка: "Мы фокусируемся на трех ключевых аспектах: развитие инфраструктуры, поощрение участников — банков — к активности на рынке и формулирование базовых краткосрочных процентных ставок. Я считаю, что мы многого добились в этих областях".

Кроме того, как отметил глава Центробанка, индекс AZIR, как краткосрочный эталон процентной ставки, сформирован для необеспеченного рынка.

"Параллельно развивался и межбанковский обеспеченный рынок, для чего был сформирован индекс AINA. Наша конечная цель — управлять краткосрочными процентными ставками в рамках коридора денежно-кредитной политики и влиять на долгосрочные процентные ставки", - сказал Т.Кязымов.