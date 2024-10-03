Талех Кязимов: Климатическое финансирование - новые возможности для финансового сектора

Климатическое финансирование создает как вызовы, так и возможности для финансового сектора.

Климатическое финансирование открывает новые возможности для финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на панели в рамках Бакинской климатической недели.

"Несмотря на существующие риски, появились новые перспективы для роста и развития. Текущие мероприятия и встречи в рамках COP29 помогают достичь ключевых целей в борьбе с изменением климата", — отметил Кязимов.

Он подчеркнул значимость Бакинской климатической недели как платформы для обсуждения и поиска решений.

"Эта платформа открывает большие возможности для достижения целей устойчивого развития. Несмотря на вызовы, финансовый сектор обладает значительным потенциалом для внедрения инноваций в сфере климатического финансирования", — добавил Кязимов.

По его словам, данное мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и разработки стратегий, помогающих финансовым институтам адаптироваться к глобальным климатическим изменениям.