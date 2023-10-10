Талех Кязымов: К концу года инфляция составит около 6%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что годовая инфляции к концу 2023 года составит около 6%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что годовая инфляции к концу 2023 года составит около 6%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

Он отметил, что в августе текущего года индекс потребительских цен составил 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Таким образом, товары и услуги стали дороже на 8%. Это касается как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По нашим прогнозам, к концу текущего года годовая инфляция составит около 6%. Это близко к целевому диапазону ЦБА (4+-2) и важно для нашего экономического развития. Наша главная задача заключается в том, чтобы управлять инфляцией", - сказал он.