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Талех Кязымов: К концу года инфляция составит около 6%

Талех Кязымов: К концу года инфляция составит около 6% Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что годовая инфляции к концу 2023 года составит около 6%.
Финансы
10 октября 2023 г. 18:02
Талех Кязымов: К концу года инфляция составит около 6%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что годовая инфляции к концу 2023 года составит около 6%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

Он отметил, что в августе текущего года индекс потребительских цен составил 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Таким образом, товары и услуги стали дороже на 8%. Это касается как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По нашим прогнозам, к концу текущего года годовая инфляция составит около 6%. Это близко к целевому диапазону ЦБА (4+-2) и важно для нашего экономического развития. Наша главная задача заключается в том, чтобы управлять инфляцией", - сказал он.

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Версия на английском языке CBA chairman: Annual inflation will be around 6% by end of 2023
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Bu ilin sonuna illik inflyasiya 6 % civarında olacaq"

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