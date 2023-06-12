Талех Кязымов: Готовы к обсуждениям с теми, кто не верит в прогноз ЦБА по инфляции

Талех Кязымов: Готовы к обсуждениям с теми, кто не верит в прогноз ЦБА по инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готов к обсуждениям с теми, кто не верит в его прогноз по инфляции.

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готов к обсуждениям с теми, кто не верит в его прогноз по инфляции. Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. "Мы прогнозируем годовую инфляцию на уровне 11,3%. Однако этот прогноз будет пересмотрен. Безусловно, мы рассматриваем прогнозы международных финансовых институтов. Если у кого-то имеется свой прогноз, прошу поделиться им, обсудить его с нами. Мы также готовы к обсуждениям с теми, кто не верит в наш прогноз", - отметил он. "В апреле более 6% из 12,8% пришлось на инфляцию импорта. В целом, около 80% инфляции, с которой мы сталкиваемся, - это импортируемая инфляция. ЦБА предпринимает ряд шагов для предотвращения инфляции, в том числе ограничил потребительские кредиты. Режим фиксированного обменного курса оказывает снижающее влияние на инфляцию своим номинальным эффектом. Следующим шагом, который мы предпримем для контроля над инфляцией, будет повышение эффективности учетной ставки. С сентября прошлого года мы проводим новую денежно-кредитную политику. Ежемесячный межбанковский оборот уже превысил 3 млрд манатов. Это исторический рекорд, и это значит, что банки начали кредитовать друг друга", - заявил председатель ЦБА. Подпишитесь на наш Telegram канал