О нас

Талех Кязымов: ЦБА и правительство солидарны в вопросе деятельности частных пенсионных фондов

Талех Кязымов: ЦБА и правительство солидарны в вопросе деятельности частных пенсионных фондов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и правительство имеют единый взгляд на деятельность частных пенсионных фондов.
Финансы
22 января 2025 г. 12:43
Талех Кязымов: ЦБА и правительство солидарны в вопросе деятельности частных пенсионных фондов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и правительство имеют единый взгляд на деятельность частных пенсионных фондов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

"Работа должна быть активизирована. Говорить о возможных дополнительных требованиях к капиталу компаний по страхованию жизни пока рано", - отметил он.

Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров добавил, что работа ведется совместно с министерствами финансов, экономики, труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Прорабатывается наиболее оптимальный вариант для нашей страны", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taleh Kazimov: Central Bank, Azerbaijani gov't in solidarity over activities of private pension funds
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Özəl pensiya fondu məsələsində hökumətlə baxışımız eynidir"

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi