Талех Кязымов: ЦБА и правительство солидарны в вопросе деятельности частных пенсионных фондов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и правительство имеют единый взгляд на деятельность частных пенсионных фондов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и правительство имеют единый взгляд на деятельность частных пенсионных фондов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

"Работа должна быть активизирована. Говорить о возможных дополнительных требованиях к капиталу компаний по страхованию жизни пока рано", - отметил он.

Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров добавил, что работа ведется совместно с министерствами финансов, экономики, труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Прорабатывается наиболее оптимальный вариант для нашей страны", - отметил он.