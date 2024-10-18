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Талех Кязымов: Банковский сектор возьмет на себя обязательства в рамках Дня финансов на COP29

Талех Кязымов: Банковский сектор возьмет на себя обязательства в рамках Дня финансов на COP29 Банковский сектор Азербайджана планирует взять на себя финансовые обязательства в рамках Дня финансов, который будет организован в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре это
Финансы
18 октября 2024 г. 10:56
Талех Кязымов: Банковский сектор возьмет на себя обязательства в рамках Дня финансов на COP29

Банковский сектор Азербайджана планирует взять на себя финансовые обязательства в рамках Дня финансов, который будет организован в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил на Форуме зеленых финансов и устойчивого развития в Баку.

По его словам, этот шаг демонстрирует готовность сектора выделять ресурсы на проекты, направленные на борьбу с изменением климата.

"В целом, банки осознают риски, с которыми сталкивается экономика и финансовый сектор в этой сфере, и поэтому активно сотрудничают с Центральным банком, чтобы внедрить принципы устойчивого финансирования в практику управления рисками и кредитования. Страховой сектор также активно участвует в инициативах по обеспечению устойчивости", - сказал Кязымов.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Bank sektoru COP29 çərçivəsində keçiriləcək Maliyyə günündə öhdəliklər götürəcək"

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