Талех Кязимов: Влияние новой денежно-кредитной политики на рынок уже ощущается

В Азербайджане уже ощущается влияние новой денежно-кредитной политики, введенной с 1 сентября этого года, на рынок

В Азербайджане уже ощущается влияние новой денежно-кредитной политики, введенной с 1 сентября этого года, на рынок.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на пресс-конференции.

"Межбанковские проценты уже формируются в соответствии с учетной ставкой. Одна из наших главных целей в том, чтобы учетная ставка в короткие сроки повлияла на рынок, играла роль в регулировании инфляции”, - отметил он.

По его словам, в сентябре между банками были заключены сделки на 788 млн манатов, а в октябре - на 1 млрд 426 млн манатов: "Это рекордные показатели для банковского сектора".