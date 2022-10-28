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Талех Кязимов: Влияние новой денежно-кредитной политики на рынок уже ощущается

Талех Кязимов: Влияние новой денежно-кредитной политики на рынок уже ощущается В Азербайджане уже ощущается влияние новой денежно-кредитной политики, введенной с 1 сентября этого года, на рынок
Финансы
28 октября 2022 г. 11:26
Талех Кязимов: Влияние новой денежно-кредитной политики на рынок уже ощущается

В Азербайджане уже ощущается влияние новой денежно-кредитной политики, введенной с 1 сентября этого года, на рынок.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на пресс-конференции.

"Межбанковские проценты уже формируются в соответствии с учетной ставкой. Одна из наших главных целей в том, чтобы учетная ставка в короткие сроки повлияла на рынок, играла роль в регулировании инфляции”, - отметил он.

По его словам, в сентябре между банками были заключены сделки на 788 млн манатов, а в октябре - на 1 млрд 426 млн манатов: "Это рекордные показатели для банковского сектора".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Yeni pul siyasətinin bazara təsirləri artıq hiss olunur”

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