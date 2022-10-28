Талех Кязимов: Нашей целью является снижение инфляции

Талех Кязимов: Нашей целью является снижение инфляции

В настоящее время целью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является снижение инфляции. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Кязимов. "Если в дальнейшем инфляция уменьшится гораздо больше, чем мы ожида

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В настоящее время целью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является снижение инфляции.



Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Кязимов.



"Если в дальнейшем инфляция уменьшится гораздо больше, чем мы ожидаем, и это окажет негативное влияние на экономическую активность, мы попытаемся повлиять на рынок посредством учетной ставки. Мы можем увеличить или уменьшить количество нот в обращении. На рынке уже сформировались определенные ожидания относительно этих ценных бумаг", - сказал Кязимов. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Taleh Kazimov: Currently, CBA goal is to reduce inflation