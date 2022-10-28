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Талех Кязимов: Нашей целью является снижение инфляции

Талех Кязимов: Нашей целью является снижение инфляции В настоящее время целью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является снижение инфляции. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Кязимов. "Если в дальнейшем инфляция уменьшится гораздо больше, чем мы ожида
Финансы
28 октября 2022 г. 11:52
Талех Кязимов: Нашей целью является снижение инфляции

В настоящее время целью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является снижение инфляции.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Кязимов.

"Если в дальнейшем инфляция уменьшится гораздо больше, чем мы ожидаем, и это окажет негативное влияние на экономическую активность, мы попытаемся повлиять на рынок посредством учетной ставки. Мы можем увеличить или уменьшить количество нот в обращении. На рынке уже сформировались определенные ожидания относительно этих ценных бумаг", - сказал Кязимов.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Currently, CBA goal is to reduce inflation
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: “Hazırda məqsədimiz inflyasiyanı azaltmaqdır”

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