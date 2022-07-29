Талех Кязимов: В МБА закрыли короткую валютную позицию

Продажа Центральным банком Азербайджана (ЦБА) валюты на сумму 236 млн долларов США способствовала полному закрытию короткой открытой валютной позиции Международного банка Азербайджана (МБА).

Продажа Центральным банком Азербайджана (ЦБА) валюты на сумму 236 млн долларов США способствовала полному закрытию короткой открытой валютной позиции Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции в режиме онлайн.

По его словам, Центробанк продал валюту на эту сумму из своих резервов, чтобы Межбанк закрыл валютную позицию: “В настоящее время такая ситуация в финансовом секторе Азербайджана не наблюдается ни в одном банке. Открытая валютная позиция Международного банка уже закрыта, все нормы соблюдены. Хотя мы прогнозируем восстановление нашей валютной позиции в течение двух месяцев, это произошло за месяц. Этот шаг был сделан с точки зрения поддержки финансового сектора”.

Отметим, что проблема короткой открытой валютной позиции МБА возникла в результате процесса реструктуризации банка.