Талех Кязимов: В Азербайджане будут смягчены требования к аграрным кредитам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит новые правила по аграрным кредитам.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит новые правила по аграрным кредитам.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы надеемся, что это станет большим вкладом с точки зрения финансирования исключительно сельхозпроизводителей. В то же время мы думаем о том, чтобы несколько смягчить подход, учитывая риски, связанные с требованиями по залогу", - добавил Т.Кязимов.