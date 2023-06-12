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Талех Кязимов: В Азербайджане будут смягчены требования к аграрным кредитам

Талех Кязимов: В Азербайджане будут смягчены требования к аграрным кредитам Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит новые правила по аграрным кредитам.
Финансы
12 июня 2023 г. 12:38
Талех Кязимов: В Азербайджане будут смягчены требования к аграрным кредитам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит новые правила по аграрным кредитам.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы надеемся, что это станет большим вкладом с точки зрения финансирования исключительно сельхозпроизводителей. В то же время мы думаем о том, чтобы несколько смягчить подход, учитывая риски, связанные с требованиями по залогу", - добавил Т.Кязимов.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Azerbaijan will soften requirements for agricultural loans
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kreditlərinə dair tələblər yumşaldılacaq"

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