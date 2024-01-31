Талех Кязымов: В 2024 году рост ВВП в Азербайджане прогнозируется на уровне 3,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует темпы экономического роста в стране в 2024 году примерно на уровне 3,5%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует темпы экономического роста в стране в 2024 году примерно на уровне 3,5%.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 3-4%.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 123 млрд манатов или на 1,1% больше, чем годом ранее.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 2,4 %, в 2025 году - 2,9%.