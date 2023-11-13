Талех Кязимов: В 2024-2025 годах снизится профицит счета текущих операций

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), профицит баланса текущих операций в стране в этом году составит 9-10 млрд долларов США.

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), профицит счета текущих операций платежного баланса в стране в этом году составит 9-10 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Ожидается, что профицит баланса текущих операций в 2024 году составит от 7,5 до 8,5 млрд долларов США, а в 2025 году - 7 млрд", - говорится в публикации.

Напомним, что с января по июнь текущего года профицит баланса текущих операций составил 5 млрд 154,6 млн долларов США, что в 2 раза или на 50,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Этот показатель сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 7 млрд 488,9 млн долларов США (на 42,5% меньше), дефицита в балансе услуг в размере 1 млрд 113,8 млн долларов США (на 16,4% меньше), дефицита в балансе первичной выручки в размере 1 млрд 817,6 млн долларов США (на 31,5% меньше) и профицита в балансе вторичной выручки в размере 597,1 млн долларов США (в 2,2 раза меньше).