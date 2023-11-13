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Талех Кязимов: Устойчивость банковского сектора находится в центре внимания

Талех Кязимов: Устойчивость банковского сектора находится в центре внимания Устойчивость банковского сектора в Азербайджане находится в центре внимания.
Финансы
13 ноября 2023 г. 15:39
Талех Кязимов: Устойчивость банковского сектора находится в центре внимания

Устойчивость банковского сектора в Азербайджане находится в центре внимания.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

T.Кязимов отметил, что в настоящее время капитальная позиция в секторе вдвое превышает минимальный спрос: "Расширяется доступ предпринимателей к финансовым возможностям. За 9 месяцев этого года кредитный портфель банков вырос на 14%, а объем бизнес-кредитов - на 11%".

По словам главного банкира, бизнес-кредиты составляют 54% от общего кредитного портфеля банков: "Доля валютных кредитов снизилась до 19%, что является историческим минимумом. Качество кредитного портфеля удовлетворительное. Доля неработающих кредитов снизилась до 3,5% от общего кредитного портфеля. Доверие к банковскому сектору и национальной валюте возросло. За 9 месяцев текущего года вклады населения в манатах увеличились на 15,6% или на 1,1 млрд манатов и составили 8 млрд манатов".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: “Bank sektorunun dayanıqlılığı diqqətdə saxlanılır”

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