Талех Кязимов: Режим фиксированного обменного курса в Азербайджане себя оправдывает

Режим фиксированного обменного курса в Азербайджане однозначно себя оправдывает.

Режим фиксированного обменного курса в Азербайджане однозначно себя оправдывает.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил сегодня на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

"Снижение курса национальной валюты в основных странах-партнерах оказало понижающее влияние на цены импортируемой в Азербайджан продукции. Режим фиксированного обменного курса также оправдывает себя с точки зрения инфляции", - отмечает Т.Казымов.

По его словам, основной политикой ЦБА является стабильность цен, а не курсовая политика: "Курсовая стабильность необходима для обеспечения макроэкономической стабильности".

Отметим, что в Азербайджане с 7 марта 2018 года официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7000 манатов.