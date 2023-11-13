О нас

Талех Кязимов: Размер 73% банковских вкладов не превышает 30 тыс. манатов

Талех Кязимов: Размер 73% банковских вкладов не превышает 30 тыс. манатов В Азербайджане размер 73% вкладов, размещенных в банках, не превышает 30 тысяч манатов.
Финансы
13 ноября 2023 г. 13:47
Талех Кязимов: Размер 73% банковских вкладов не превышает 30 тыс. манатов

В Азербайджане размер 73% вкладов, размещенных в банках, не превышает 30 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

По его словам, спад в размерах вкладов наблюдается с февраля текущего года.

"Вызывает беспокойство и то, что доля депозитов сроком до одного года в общем объеме составляет 81%", - добавил председатель.

Кроме того, он подчеркнул, что одним из тревожных факторов является ориентированное на покупку вмешательство ЦБА на валютный рынок в то время, когда предложение превышает спрос: "При подобном вмешательстве денежная масса может увеличиться, и потребуется расширение операций по стерилизации, чтобы предотвратить рост инфляции в будущем. А это в свою очередь увеличит расходы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taleh Kazimov: Size of 73% of bank deposits doesn’t exceed $17,647
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycan banklarının əmanətlər üzrə uzunmüddətli maraqları kifayət qədər deyil"

Самое важное

Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi