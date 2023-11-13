Талех Кязимов: Размер 73% банковских вкладов не превышает 30 тыс. манатов

В Азербайджане размер 73% вкладов, размещенных в банках, не превышает 30 тысяч манатов.

В Азербайджане размер 73% вкладов, размещенных в банках, не превышает 30 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

По его словам, спад в размерах вкладов наблюдается с февраля текущего года.

"Вызывает беспокойство и то, что доля депозитов сроком до одного года в общем объеме составляет 81%", - добавил председатель.

Кроме того, он подчеркнул, что одним из тревожных факторов является ориентированное на покупку вмешательство ЦБА на валютный рынок в то время, когда предложение превышает спрос: "При подобном вмешательстве денежная масса может увеличиться, и потребуется расширение операций по стерилизации, чтобы предотвратить рост инфляции в будущем. А это в свою очередь увеличит расходы".