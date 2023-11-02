Талех Кязимов: Равновесие на валютном рынке помогает поддерживать стабильность курса

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается равновесие, что помогает поддерживать стабильность курса.

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается равновесие, что помогает поддерживать стабильность курса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кязимов заявил, что в связи с фискальными операциями в этом году вмешательство Центрального банка на валютный рынок составило 1,248 млн долларов.

"Ожидания относительно перспектив экономического роста оптимистичны: согласно последним прогнозам Центрального банка, рост ВВП составит 1,5% в 2023 году, 3,5% и 4% в 2024-2025 годах соответственно. А в ненефтяном ВВП прогнозируется рост на 3% в 2023 году, 6% в 2024 году и 5,5% в 2025 году", - сказал он.

Глава ЦБА добавил, что в сентябре текущего года годовая инфляция понизилась до 5,1%: "В том числе потребительские цены на продукты питания выросли на 4,5%, на непродовольственные товары - на 5,9%, а на услуги - на 5,4%".