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Талех Кязимов: Равновесие на валютном рынке помогает поддерживать стабильность курса

Талех Кязимов: Равновесие на валютном рынке помогает поддерживать стабильность курса В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается равновесие, что помогает поддерживать стабильность курса.
Финансы
2 ноября 2023 г. 13:59
Талех Кязимов: Равновесие на валютном рынке помогает поддерживать стабильность курса

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается равновесие, что помогает поддерживать стабильность курса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кязимов заявил, что в связи с фискальными операциями в этом году вмешательство Центрального банка на валютный рынок составило 1,248 млн долларов.

"Ожидания относительно перспектив экономического роста оптимистичны: согласно последним прогнозам Центрального банка, рост ВВП составит 1,5% в 2023 году, 3,5% и 4% в 2024-2025 годах соответственно. А в ненефтяном ВВП прогнозируется рост на 3% в 2023 году, 6% в 2024 году и 5,5% в 2025 году", - сказал он.

Глава ЦБА добавил, что в сентябре текущего года годовая инфляция понизилась до 5,1%: "В том числе потребительские цены на продукты питания выросли на 4,5%, на непродовольственные товары - на 5,9%, а на услуги - на 5,4%".

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Balance in foreign exchange market helps maintain exchange rate stability
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Valyuta bazarındakı tarazlıq məzənnə sabitliyini dəstəkləyir"

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