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Талех Кязимов обсудил с победителем конкурса "Восхождение" реализацию программы личностного развития

Талех Кязимов обсудил с победителем конкурса "Восхождение" реализацию программы личностного развития Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках программы менторства встретился с победителем второго конкурса Yüksəliş "Восхождение" Фаридом Исаевым.
Финансы
30 октября 2023 г. 18:46
Талех Кязимов обсудил с победителем конкурса Восхождение реализацию программы личностного развития

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках программы менторства встретился с победителем второго конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Фаридом Исаевым.

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в социальной сети "Х".

"В ходе встречи мы обсудили проделанную работу по реализации программы личностного роста, подготовленной для победителя конкурса. В то же время мы обменялись идеями по углублению и применению знаний и навыков победителя в области управления", - отметил Т.Кязимов.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov “Yüksəliş”in qalibi ilə fərdi inkişaf proqramının icrasını müzakirə edib

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