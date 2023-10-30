Талех Кязимов обсудил с победителем конкурса "Восхождение" реализацию программы личностного развития

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках программы менторства встретился с победителем второго конкурса Yüksəliş "Восхождение" Фаридом Исаевым.

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках программы менторства встретился с победителем второго конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Фаридом Исаевым.

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в социальной сети "Х".

"В ходе встречи мы обсудили проделанную работу по реализации программы личностного роста, подготовленной для победителя конкурса. В то же время мы обменялись идеями по углублению и применению знаний и навыков победителя в области управления", - отметил Т.Кязимов.