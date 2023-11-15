Талех Кязимов обсудил с коллегами монетарную политику

Сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана провел обсуждения с представителями ряда центробанков относительно проводимой в нынешних условиях монетарной политики.

Сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана провел обсуждения с представителями ряда центробанков относительно проводимой в нынешних условиях монетарной политики.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией председатель ЦБА поделился на своей странице в социальной сети "X".

"В свою очередь, я рассказал о комплексных мерах, которые мы проводим в Азербайджане в последнее время для устранения последствий инфляции и возвращения ее в целевой диапазон", - говорится в публикации.