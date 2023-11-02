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Талех Кязимов: Мы боремся с централизацией в банковском секторе

Талех Кязимов: Мы боремся с централизацией в банковском секторе Центральный банк Азербайджана (ЦБА) борется с процессом централизации в банковском секторе.
Финансы
2 ноября 2023 г. 16:47
Талех Кязимов: Мы боремся с централизацией в банковском секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) борется с процессом централизации в банковском секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов заявил на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Главный банкир отметил, что межбанковский рынок сформировался, однако с точки зрения ликвидности в банковском секторе существует централизация.

"Мы внедрим отдельную инициативу в этом направлении. Мы боремся с централизацией, и для нас это приоритетная сфера", - отметил он.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: CBA fighting centralization in banking sector
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Bank sektorunda təmərküzləşməyə qarşı mübarizə aparırıq"

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