Талех Кязимов: Мы боремся с централизацией в банковском секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) борется с процессом централизации в банковском секторе.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) борется с процессом централизации в банковском секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов заявил на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Главный банкир отметил, что межбанковский рынок сформировался, однако с точки зрения ликвидности в банковском секторе существует централизация.

"Мы внедрим отдельную инициативу в этом направлении. Мы боремся с централизацией, и для нас это приоритетная сфера", - отметил он.