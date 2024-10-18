О нас

Талех Кязимов: Глобальные изменения климата оказывают влияние на экономику Азербайджана

Талех Кязимов: Глобальные изменения климата оказывают влияние на экономику Азербайджана 09:57
Финансы
18 октября 2024 г. 10:13
Талех Кязимов: Глобальные изменения климата оказывают влияние на экономику Азербайджана

Глобальные изменения климата оказывают влияние на экономику Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в Баку на "Форуме зеленые финансы и устойчивое развитие".

"Поэтому инвестиции в "зеленые финансы" важны не только с точки зрения экологической выгоды, но и для создания устойчивой экономики. Мы должны постоянно уделять внимание таким приоритетам, как повышение осведомленности общества о важности "зеленых финансов", налаживанию диалога между заинтересованными сторонами и поиску инновационных решений. У ЦБА имеется стратегическая повестка на среднесрочный период, которая включает в себя такие задачи, как совершенствование нормативной базы и стимулирование "зеленых инвестиций"", - отметил он.

Глава Центробанка подчеркнул, что "наша главная цель заключается в приведении портфелей финансовых учреждений в соответствие с устойчивыми целями и обеспечении наличия возможных инструментов и инструкций в этой области", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Qlobal iqlim dəyişiklikləri iqtisadiyyatımıza təsir edir"

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi