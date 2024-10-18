Талех Кязимов: Глобальные изменения климата оказывают влияние на экономику Азербайджана

09:57

Глобальные изменения климата оказывают влияние на экономику Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в Баку на "Форуме зеленые финансы и устойчивое развитие".

"Поэтому инвестиции в "зеленые финансы" важны не только с точки зрения экологической выгоды, но и для создания устойчивой экономики. Мы должны постоянно уделять внимание таким приоритетам, как повышение осведомленности общества о важности "зеленых финансов", налаживанию диалога между заинтересованными сторонами и поиску инновационных решений. У ЦБА имеется стратегическая повестка на среднесрочный период, которая включает в себя такие задачи, как совершенствование нормативной базы и стимулирование "зеленых инвестиций"", - отметил он.

Глава Центробанка подчеркнул, что "наша главная цель заключается в приведении портфелей финансовых учреждений в соответствие с устойчивыми целями и обеспечении наличия возможных инструментов и инструкций в этой области", - отметил он.