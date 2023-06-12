Талех Кязимов: Если процентные ставки по банковским депозитам будут 4-5%, то не будет вкладчиков

"Для того, чтобы снизить процентные ставки по кредитам в Азербайджане, нам необходимо снизить процентные ставки по депозитам. Но давайте признаем, что если процентные ставки по депозитам будут 4-5%, то в банках не будет вкладчиков".
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"Сегодня процентные ставки по кредитам формируются исходя из четырех факторов. Во-первых, если процентная ставка по депозиту составляет 6-8%, то это как минимум 6-8% от стоимости кредита, который выдает банк. Затем к этому добавляется кредитный риск заемщика. Кроме того, у банка есть операционные расходы, и когда они составляют 1-2%, общий процент по кредиту увеличивается. Вдобавок ко всему, у банка есть маржа. Если вы спросите меня, должно ли это быть так, я отвечу: нет. Я понимаю, что процентные ставки по кредитам в стране высокие. В прошлый раз проводилось сравнение с Соединенными Штатами. Но годовая рентабельность бизнеса в США не 15%, как у нас, а ниже", - сказал Т.Кязимов.