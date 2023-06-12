Талех Кязимов: Если процентные ставки по банковским депозитам будут 4-5%, то не будет вкладчиков

Талех Кязимов: Если процентные ставки по банковским депозитам будут 4-5%, то не будет вкладчиков

"Для того, чтобы снизить процентные ставки по кредитам в Азербайджане, нам необходимо снизить процентные ставки по депозитам. Но давайте признаем, что если процентные ставки по депозитам будут 4-5%, то в банках не будет вкладчиков"

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