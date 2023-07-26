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Талех Кязимов: Экспертам следует обосновывать свои утверждения о закрытии какого-либо банка

Талех Кязимов: Экспертам следует обосновывать свои утверждения о закрытии какого-либо банка Эксперты, которые прогнозируют закрытие какого-либо банка в Азербайджане, должны обосновать свои утвреждения.
Финансы
26 июля 2023 г. 12:47
Талех Кязимов: Экспертам следует обосновывать свои утверждения о закрытии какого-либо банка

Эксперты, которые прогнозируют закрытие какого-либо банка в Азербайджане, должны обосновать свои утвреждения.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

"Я не комментирую предположения. В настоящее время в стране нет банка с серьезными проблемами. Наша основная задача - обеспечить финансовую стабильность. Главное, чтобы финансовый сектор стабильно развивался, обеспечивал поддержку экономического роста, защищал права кредиторов. Какое бы финансовое учреждение (банк) ни нанесло ущерб финансовой стабильности, ЦБА принимает необходимые меры. В первую очередь, мы проводим с ним просветительскую работу. Если акционер не может решить проблему, лицензия аннулируется. Наш финансовый сектор стабилен, и мы не видим здесь серьезных рисков", - отметил он.

В настоящее время в Азербайджане действуют 24 банка. Два из них завершили первую половину этого года с убытками.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Hər hansı bankın bağlanacağını deyənlər fakt göstərməlidir"

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