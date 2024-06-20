Талех Кязимов: Экономика Азербайджана вступила в новый этап, где велика роль страхового сектора

Экономика Азербайджана вступила в новый этап, где огромную роль играет финансовый, в том числе страховой сектор.

Экономика Азербайджана вступила в новый этап, где огромную роль играет финансовый, в том числе страховой сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на 10-м Азербайджанском международном страховом форуме.

Он отметил, что за последние 3 года активы страхового сектора увеличились на 34,2%, а балансовый капитал - на 7,7%.

"За этот период страховые взносы в стране выросли на 67,8% - до 1 млрд 222,537 млн манатов, а страховые выплаты на 26,3% - до 587,325 млн манатов", - добавил Кязимов.