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Талех Кязымов: ЦБА тщательно анализирует риски для финансового сектора, связанные с изменением климата

Талех Кязымов: ЦБА тщательно анализирует риски для финансового сектора, связанные с изменением климата В настоящее время важно найти пути экономического роста не только для Азербайджана, но и для всего мира.
Финансы
3 октября 2024 г. 15:45
Талех Кязымов: ЦБА тщательно анализирует риски для финансового сектора, связанные с изменением климата

В настоящее время важно найти пути экономического роста не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на панельной дискуссии в рамках Бакинской климатической недели.

Он отметил, что ЦБА тщательно анализирует риски, с которыми может столкнуться финансовый сектор в связи с изменением климата, и старается поддерживать финансовую систему страны.

По словам Кязымова, Центробанк нацелен на создание стабильной финансовой среды, способной эффективно адаптироваться к глобальным изменениям, что считается важным фактором долгосрочного экономического роста.

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