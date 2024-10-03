Талех Кязымов: ЦБА тщательно анализирует риски для финансового сектора, связанные с изменением климата

В настоящее время важно найти пути экономического роста не только для Азербайджана, но и для всего мира.

В настоящее время важно найти пути экономического роста не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на панельной дискуссии в рамках Бакинской климатической недели.

Он отметил, что ЦБА тщательно анализирует риски, с которыми может столкнуться финансовый сектор в связи с изменением климата, и старается поддерживать финансовую систему страны.

По словам Кязымова, Центробанк нацелен на создание стабильной финансовой среды, способной эффективно адаптироваться к глобальным изменениям, что считается важным фактором долгосрочного экономического роста.