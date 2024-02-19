Талех Кязимов: ЦБА поможет реализации программы менторства

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел очередную встречу с победителями третьего конкурса "Восхождение" (Yüksəliş) Ибрагимом Мамедзаде и Фарахимом Гаджиевым в рамках программы менторства.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "Х".

"В ходе встречи мы обменялись идеями о программе личного развития, подготовленной для победителей конкурса, а также о повышении и применении знаний и навыков в области управления. Вместе с тем, до сведения победителей было доведено, что Центральный банк окажет необходимую поддержку для эффективной реализации программы менторства", - отметил Кязимов.