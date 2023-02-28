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Глава ЦБА встретится с руководителями центробанков Казахстана и Таджикистана

Глава ЦБА встретится с руководителями центробанков Казахстана и Таджикистана Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов проведет встречи с руководителями центральных банков Казахстана и Таджикистана.
Финансы
28 февраля 2023 г. 09:55
Глава ЦБА встретится с руководителями центробанков Казахстана и Таджикистана

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов проведет встречи с руководителями центральных банков Казахстана и Таджикистана.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА написал в Twitter.

"С 27 февраля по 2 марта мы будем находиться в рабочей поездке с целью проведения встреч с руководителями центральных банков Таджикистана и Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также с руководством Международного финансового центра Астаны", - написал председатель ЦБА.

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Версия на английском языке CBA head to meet heads of Kazakh, Tajik central banks
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov Qazaxıstan və Tacikistan mərkəzi banklarının rəhbərləri ilə görüşəcək

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