Глава ЦБА встретится с руководителями центробанков Казахстана и Таджикистана

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов проведет встречи с руководителями центральных банков Казахстана и Таджикистана.

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов проведет встречи с руководителями центральных банков Казахстана и Таджикистана.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА написал в Twitter.

"С 27 февраля по 2 марта мы будем находиться в рабочей поездке с целью проведения встреч с руководителями центральных банков Таджикистана и Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также с руководством Международного финансового центра Астаны", - написал председатель ЦБА.