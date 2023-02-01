Талех Казымов: В прошлом году на валютных аукционах предложение значительно превысило спрос

В 2022 году предложение превысило спрос на 80% валютных аукционов, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

В 2022 году предложение превысило спрос на 80% валютных аукционов, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центробанка Талех Казымов.

Он отметил, что для обеспечения стабильности курса Центральный банк осуществил валютную интервенцию в объеме 2,048 млрд долларов США: "Прогнозируемое положительное сальдо платежного баланса по текущему операционному счету, исходя из наших прогнозов, позволит обеспечить стабильность курса в этом году".