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Талех Казымов: В этом году отношение профицита БТО к ВВП превысит 23%

Талех Казымов: В этом году отношение профицита БТО к ВВП превысит 23% К концу этого года отношение профицита баланса текущих операций (БТО) к валовому внутреннему продукту (ВВП) превысит 23%.
Финансы
16 ноября 2022 г. 17:00
Талех Казымов: В этом году отношение профицита БТО к ВВП превысит 23%

К концу этого года отношение профицита баланса текущих операций (БТО) к валовому внутреннему продукту (ВВП) превысит 23%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

"За 9 месяцев этого года сальдо внешнеторгового баланса страны составило 19,2 млрд долларов США. Анализ показывает, что в этом году были благоприятные условия для платежного баланса. Только за 6 месяцев профицит БТО составил 17,6% ВВП", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Bu il CƏB üzrə qalığın ÜDM-ə nisbəti 23 %-dən çox olacaq"

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