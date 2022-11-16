Талех Казымов: В этом году отношение профицита БТО к ВВП превысит 23%

К концу этого года отношение профицита баланса текущих операций (БТО) к валовому внутреннему продукту (ВВП) превысит 23%.

К концу этого года отношение профицита баланса текущих операций (БТО) к валовому внутреннему продукту (ВВП) превысит 23%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

"За 9 месяцев этого года сальдо внешнеторгового баланса страны составило 19,2 млрд долларов США. Анализ показывает, что в этом году были благоприятные условия для платежного баланса. Только за 6 месяцев профицит БТО составил 17,6% ВВП", - отметил он.